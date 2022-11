«Meno sanità privata per salvare il San Timoteo»

TERMOLI. «Il basso Molise è strutturalmente e doppiamente penalizzato da tutti i POS del passato e in prospettiva anche da quello in arrivo a causa anche della totale assenza della sanità ospedaliera privata» è questa la dichiarazione di chi l'ospedale lo vive da anni, il dottor Giancarlo Totaro. L'anatomopatologo torna sulla questione e fa il punto della situazione.

«La sanità privata convenzionata, erroneamente ed eccessivamente foraggiata in passato, è troppo onerosa ed eccessiva rispetto a quella pubblica ed il suo costo sicuramente costringe a tagliare sui conti degli ospedali pubblici, in una regione commissariata come il Molise.

Ma se questi costi sono sproporzionati per gli ospedali di tutta la regione, rispetto al budget assegnato dal SSN, esso è anche pesantemente sperequante in particolare per il basso Molise e l'ospedale San Timoteo.

Se il costo della sanità privata è un veleno per il SSR Molise, se pur pensata in tempi di abbondanza, per l'ospedale di Termoli ed il basso Molise è una pietra tombale che impedisce la possibilità di liberare risorse e assicurare l'autonomia di gestione dei fondi totali assegnati alla regione.

Purtroppo i tempi non sono più quelli fulgidi e privi di limiti finanziari che in passato erano possibili ed hanno permesso lo sviluppo di questa sanità privata e vanno attuati tutti gli interventi possibili per soddisfare prioritariamente le esigenze degli ospedali pubblici.

Tradotto in termini pratici significa che bisogna stornare fondi dalla sanità privata, che è un lusso che oggi il Molise non può più avere, verso la sanità pubblica.

Non ci sono alternative pur nella consapevolezza di apprezzare la qualità delle strutture ospedaliere private presenti in Molise.

Recuperare quelle risorse certamente sono il giusto viatico per dare una reale occasione all'ospedale di Termoli ed il basso Molise, privo di strutture convenzionate, di rinvigorire tutti i servizi esistenti.

Tagliare con la sanità privata è un atto doloroso ma necessario ancorché obbligato per salvare l'integrità dell'ospedale di Termoli e la sopravvivenza di un sistema sanitario regionale, purtroppo le alchimie non saranno sufficienti senza questo intervento strutturale sul bilancio primario».