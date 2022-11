Diabete e rischio di soffocamento, la prevenzione in piazza Monumento

TERMOLI. L’auspicio è che il meteo non si metta di traverso. Domattina, in piazza Monumento, doppio appuntamento all’insegna della prevenzione.

Protagonisti i Lions del club Tifernus, assieme ai volontari della Misericordia di Termoli.

In scena il service nazionale “Viva Sofia: due mani per la vita”, che ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa del personale del 112-118, insegnando le manovre di disostruzione e le manovre di rianimazione di base, oltre a elementi di primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore.

Il Multidistretto Italy del Lions Club International, prendendo spunto da quanto accaduto realmente a Sofia, una bambina di Faenza che si stava soffocando con un gamberetto e che è stata salvata grazie al pronto intervento della madre con la manovra di disostruzione delle vie aeree, imparata durante un corso organizzato dal Lions club Faenza e Valli Faentine dal Dott. Daniele Donigaglia, ha proposto questo “service” come di interesse nazionale al congresso di Sanremo del 2016, confermandolo permanente l’anno dopo al congresso di Roma.

Le competenze sanitarie e più nello specifico mediche dei Lions hanno già consentito di proporsi come interlocutore per sensibilizzare, informare e formare genitori, nonni, educatrici delle scuole primarie e degli asili nido e dell’infanzia, studenti delle scuole superiori.

Il “Viva Sofia” quindi come stile di vita, aiuto efficace in caso di emergenza, approccio emozionale all’emergenza: le manovre salvavita dovrebbero essere un patrimonio comune ed i Lions sono ora in prima fila per servire e donare anche queste competenze alla comunità.

Sono arrivate infatti testimonianze di bambini che si sono salvati dal soffocamento grazie a manovre salvavita imparate durante un corso “Viva Sofia”.

Una manifestazione che abbina le manovre pediatriche di disostruzione con lo screening glicemico. In occasione della giornata mondiale del diabete, domenica 13 novembre, in sincronia con Lions Club International, il Club Lions Tifernus di Termoli, capitanato da Francesco Cristaldi con la collaborazione della Misericordia di Termoli, il personale medico e infermieristico del reparto di diabetologia del San Timoteo, portano in piazza Monumento a Termoli, la sensibilizzazione e lo screening glicemico rivolto a tutta la popolazione. L’evento si svolgerà dalle ore 9:30 alle ore 13:30. Per effettuare lo screening glicemico, ovvero la glicemia, bisognerà presentarsi a digiuno. Il diabete, infatti, si presenta come una grande emergenza globale in continua crescita, sostenuta da errati stili di vita, fattori ambientali e genetici.

La costante presenza di valori di glicemia superiori alla norma aumenta il rischio di danni ai vasi sanguigni e nel tempo le complicanze della presenza del diabete possono arrecare danni Neurologici, Renali, Oculari, cardio-vascolari, come infarto miocardico o cardiopatia ischemica, ictus cerebrale. Il diabete, quindi, non è affatto una patologia da sottovalutare, ma da prevenire ed individuare precocemente.

