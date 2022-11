Consigli di quartiere: ritorna in pista il progetto

TERMOLI. Con l'approdo in Consiglio comunale, prevista la nomina della commissione elettorale per l'istituzione dei consigli di quartiere, si rimette in moto la macchina che si è fermata a causa della pandemia. Negli obiettivi del progetto: «La partecipazione dei cittadini alla gestione della "cosa pubblica" diventa essenziale per affermare sempre di più i valori della democrazia. Una articolazione diffusa e presente nei quartieri della città come palestra di vita per far diventare tutti protagonisti dei programmi per lo sviluppo di Termoli. Interessarsi concretamente dei quartieri e di conseguenza della città diventa un impulso notevole alla condivisione delle scelte da fare e che devono avere un solo obiettivo: Termoli nella sua totalità».

Vere e proprie consulte territoriali, organismi volti a favorire la partecipazione civica e la consultazione su materie di interesse del quartiere. Ai Consigli di quartiere spettano funzioni consultive sulle scelte di programmazione comunale e sui servizi di competenza comunale di rilevanza di quartiere, nonché funzioni di promozione di cittadinanza attiva e responsabilità sociale, come anche il miglioramento della qualità della vita e l’attivazione di percorsi di coesione sociale. La 1^ Commissione consiliare ha lavorato nei primi mesi di attività, prima che la pandemia scombinasse tutto, alla redazione di un dispositivo di grande importanza per il pieno svolgimento della democrazia diretta dei cittadini termolesi, un Regolamento comunale che contiene disposizioni riguardanti l’istituzione e il funzionamento dei Consigli di quartiere.

Un documento di 26 articoli che disciplinano le modalità istitutive dei consigli, la nomina dei componenti, il funzionamento degli organismi, nonché le singole materie di proposta e/o di consultazione inerenti al funzionamento delle consulte territoriali.

Il territorio di Termoli sarà suddiviso secondo precise caratteristiche geografiche, urbanistiche, sociali e culturali in nove quartieri che potranno avere una propria rappresentanza, sistematizzata e costante, dei bisogni e delle proposte di promozione del benessere cittadino. Questi potranno essere meglio intercettati e gestiti dall'Amministrazione comunale per un'azione politico-amministrativa più efficace e maggiormente rispondente alle istanze dei cittadini.