Tombini intasati al cimitero e la pioggia causa allagamenti

TERMOLI. Sono caduti 21 millimetri di pioggia nelle ultime ore sulla città, secondo i dati raccolti dalla stazione meteo di Difesa Grande, quanto basta per creare problemi al cimitero di Termoli?

A quanto pare sì, secondo le info-segnalazioni che ci sono provenute da alcuni cittadini, che si sono recati in visita ai cari estinti nel camposanto comunale.

Allagamenti all’interno e disagi inevitabili, pare per via dei tombini che non sono riusciti a scaricare l’acqua piovana nella rete fognaria interna, poiché otturati.

Disappunto mostrato dai parenti dei defunti, che come solitamente fanno (e non solo nelle occasioni delle festività novembrine) non mancano di rendere omaggio ai propri cari.

Sarebbe opportuno che l’impresa che ha in gestione il cimitero liberasse i tombini, permettendo lo scarico delle acque meteoriche, siamo a metà novembre…

Galleria fotografica