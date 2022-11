Come non cadere nella trappola dei truffatori

Evitare di cadere nella trappola dei truffatori: l'intervista a Silvana Ciciola

TERMOLI. Continuano gli incontri "antitruffa" con le persone della terza età da parte dell'Arma dei Carabinieri, ieri è stato organizzato presso il centro sociale in via Cina.

Proprio nell’ambito del progetto di prevenzione delle truffe in danno ai soggetti della terza età, che si è tenuto un incontro di formazione e informazione per fronteggiare un fenomeno sempre più dilagante -che vede come protagonisti, sempre più spesso, le fasce più deboli della popolazione- che con raggiro e inganno si ritrovano malviventi dentro le loro case. Truffatori che con cognizione inventano le scuse più disparate per sottrarre beni di un certo valore e denaro proprio nelle abitazioni delle persone colpite dall’azione criminosa.

Presenti per l’incontro: l’assessore alle Politiche sociali Silvana Ciciola, la dottoressa Rosanna Bianco, assistente sociale e il sottotenente dei Carabinieri Sabino D’Agnelli, comandante del reparto operativo della compagnia di Termoli.





Sono state spiegate durante l’incontro le dinamiche più frequenti legate alle truffe e le scuse più utilizzate per raggirare le persone. È importante cercare di capire chi si presenta davanti ed avere la prontezza giusta nel chiamare aiuto. Perché proprio dare l’allarme è risultata la soluzione migliore per cercare di mitigare il fenomeno.

Il momento è stato partecipativo, poiché tante sono state le domande poste al sottotenente e tanti i dubbi che sono stati sciolti durante l’evento. Il momento di questa sera conferma il rapporto di fiducia che i cittadini ripongono nei confronti dell’Arma dei carabinieri. Un rapporto di collaborazione per migliorare anche il territorio. Perché purtroppo si sa, il fenomeno è sempre più frequente e sta trovando strada anche qui a Termoli.

Parlarne anche tramite incontri come quello di questa sera significa già in parte fronteggiarlo. Sono state consegnate a tutti i partecipanti delle brochure che illustravano il comportamento da adottare nel caso ci si ritrovi con dei malviventi dinanzi la porta.

