Programmazione sanitaria, l'impegno assunto nell'assise civica frentana

LARINO. In attesa della discussione di stasera a Termoli, venerdì scorso, nella seduta gestita dalla vicepresidente Graziella Vizzarri, l’assise civica frentana ha discusso del Programma operativo redatto dal commissario Toma, presenti anche alcuni esponenti dei Comitati che da anni si battono per la salvaguardia della sanità pubblica e territoriale.

C’erano anche dei sindaci di Colletorto, Montorio nei Frentani, Provvidenti e Ururi. Approvato all'unanimità un documento che impegna il sindaco Puchetti a richiedere l'integrazione e la modifica del Pos 2022-2024 al fine di evitare future contestazioni e rischi di illegittimità. Nel deliberato si legge anche che il sindaco dovrà “sollecitare la delegazione parlamentare molisana a sensibilizzare i Ministeri competenti ed il Governo tutto, a porre in atto provvedimenti diretti all'azzeramento del disavanzo attuale e porre cosi finalmente la parola fine al regime di commissariamento”. Tutto questo insieme all'impegno di aggiornare puntualmente la Conferenza dei sindaci su ogni futuro sviluppo. «Tale impegno consiliare discende dalla constatazione - si legge nel documento presentato dal gruppo 'Siamo Larino e fatto proprio dall'intero consiglio - che il Pos 2022-2024 'restringe le maglie dei servizi sanitari, comporterà la chiusura di alcuni reparti come emodinamica dell'ospedale Veneziale di Isernia e del Punto Nascite al San Timoteo con elevato ulteriore rischio di aumento della mobilità passiva. Lo stesso Pos non prevede un'effettiva integrazione socio-sanitaria di prestazioni e servizi per la concreta attuazione dell'assistenza territoriale.

Non prevede una reale programmazione per la rete di riabilitazione e lungodegenza'. Riguardo all'ospedale di comunità del Vietri non prevede il Cot a Larino ma a Termoli nonostante il decreto ministeriale 77 del 23 maggio scorso evidenzi che non possa essere ubicato in un'area a rischio idrogeologico e alluvionale e con rischi derivanti dai piani di emergenza esterni delle industrie a rischio e d'incidente rilevante". In ultimo, ma non meno importante, i consiglieri hanno rimarcato che "il Pos non menziona la camera iperbarica presente al Vietri, unica nel centro sud. Non valorizza gli ospedali di comunità ed è orientato per lo più a far quadrare numeri e conti focalizzandosi molto meno sui servizi indispensabili ai cittadini".