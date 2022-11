Vigili urbani, fissate le date della prova orale: in ballo 10 assunzioni a tempo pieno

TERMOLI. L’abbiamo seguito sin dal principio, parliamo del concorso per l’assunzione dei 10 agenti di Polizia municipale a tempo pieno, selezione pubblica per titoli ed esami (Categoria "C", Posizione economica "C1").

Ebbene, dopo i quiz di giugno, si arriva finalmente alla sessione degli orali, che prelude alla conclusione della procedura.

Recentemente abbiamo pubblicato la proroga per due mesi dei Vigili stagionali, che si era resa ancora una volta necessaria, proprio nelle more delle nuove assunzioni.

Stamani è stato diffuso l’avviso, che reca la calendarizzazione nei giorni indicati a seconda dei candidati, con una pianificazione di consuetudine, quella alfabetica.

A firmarla la presidente di commissione, Concetta Simone.

«Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera c) del vigente regolamento per l'acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane, si comunica che la prova orale del concorso indicato in oggetto si svolgerà, presso la sala consiliare del Comune di Termoli - via Sannitica n. 5, secondo il calendario di seguito indicato:

lunedì 12 dicembre 2022

dalle ore 10 da Abiuso a Capone,

dalle ore 14:30 da Caputo a Cinalli;

martedì 13 dicembre 2022

dalle ore 09:30 da Coscia a Falcone,

dalle ore 14:30 da Fatica a Giacchetti;

mercoledì 14 dicembre 2022

dalle ore 09:30 da Gianfelice a Lo Russo,

dalle ore 14:30 da Maffia a Melfi;

giovedì 15 dicembre 2022

dalle ore 09:30 da Mirra a Savini,

dalle ore 14:30 da Scardapane a Vitale.

Secondo le prescrizioni dell'articolo 6 del bando, la valutazione dei titoli sarà resa nota ai candidati mediante affissione dell'elenco nella medesima sede ove si svolgerà la prova orale.

I candidati ammessi dovranno presentarsi nella data e nell'orario indicato muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che non si presenteranno nel luogo, giorno ed ora stabiliti per svolgimento della prova orale, saranno considerati rinunciatari.

Per l'accesso all'area concorsuale è necessario munirsi di mascherina FFP2.

La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle discipline indicate all'art. 8. del Bando di concorso.

L'accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle diffuse applicazioni informatiche più e della lingua straniera scelta in fase di presentazione della domanda di partecipazione comporta un giudizio di idoneità da parte dei membri aggiunti della Commissione esaminatrice.

La prova orale si intende superata con una votazione minima di 21/30.

Qualora dovessero intervenire modifiche/integrazioni in merito al diario d'esame o all'espletamento della prova orale, tempestivamente ne verrà data comunicazione sul sito istituzionale dell’ente.