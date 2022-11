Studenti dell'istituto Majorana in missione a Ecomondo

TERMOLI. Come ogni anno, l’Azienda “Ecocontrolgsm”, di Fausto Di Stefano, con sede a Termoli, da sempre impegnata nella produzione di macchine per la raccolta e il riciclo dei rifiuti, nella progettazione di elementi urbani e nella realizzazione di prodotti per i punti di prossimità per gli abitanti, ha partecipato, come espositore, alla fiera internazionale di Rimini. Considerata la pregressa e consolidata collaborazione con l’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana” di Termoli, lo scorso 11 novembre 2022, nell’ambito delle attività legate al Pcto, l’Azienda ha ospitato gli studenti della classe 3^B dell’indirizzo Meccatronica, accompagnati e guidati dal Tutor, prof. Antonio Di Biase.

Con l’occasione è stata opportuna la presenza anche dell’ex preside Giuseppe Colombo, che ha apprezzato sia le proposte di ricerca e innovazione della Ecocontrol che l’interesse e la partecipazione attiva dimostrata dagli allievi verso le tematiche della sostenibilità eco-ambientale, della salute e del benessere delle persone. L’esperienza maturata, visitando gli stand di diverse aziende impegnate nel recupero e riciclo dei rifiuti, nel trattamento dei combustibili rinnovabili, nella sanificazione degli ambienti per la sicurezza, è stata occasione di stimolo e sensibilizzazione alle problematiche ecologico-ambientali e sviluppo sostenibile, nonché momento di crescita sociale e culturale, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Inoltre, gli allievi hanno potuto considerare l’impiego delle nuove tecnologie applicate all’economia circolare. Contestualmente, è stato perseguito il cosiddetto “concetto pieno” relativo ai contenuti disciplinari della meccanica e meccatronica, applicati alle macchine per il trattamento delle diverse tipologie di rifiuto, finalizzato al processo di riciclo e recupero.

Lo spazio espositivo, di oltre 700 mq, allestito dalla “Ecocontrol”, per presentare le proprie soluzioni tecnologiche in campo ambientale, oltre ad essere stato particolarmente curato, anche nei dettagli, ha consentito la presenza contemporanea di più visitatori ed è stata l’occasione di incontro tra gli allievi del “Majorana” di Termoli e quelli di un’altra classe, omologa, dell’Istituto Tecnico di Vasto, consentendo lo scambio e il confronto tra pari, evidenziando, altresì, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo. In conclusione, si ringrazia vivamente lo Staff di Ecocontrol per la splendida accoglienza e ospitalità riservata agli studenti e agli accompagnatori, che hanno apprezzato considerevolmente l’organizzazione e l’efficienza esplicitata nell’allestimento e nell’ambientazione dell’area espositiva, che ha dato lustro all’Azienda e a tutta la Comunità regionale.

Gli studenti ampiamente soddisfatti, potranno utilizzare l’esperienza appresa per potenziare le proprie competenze nei diversi contesti socio-operativi, mentre l’Azienda ha riconfermato la sua propensione alla tutela dell’ambiente, proponendo tecnologie pro-attive, finalizzate al controllo del sistema “rifiuto”, in sintonia con i principi ecologici, la ricerca di equità e la solidarietà collettiva. Il dirigente scolastico, professoressa Maddalena Chimisso, come sempre, ha sostenuto l’iniziativa, promuovendo il rapporto scuola e mondo del lavoro, con entusiasmo e considerazione.

