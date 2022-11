“Vite in gioco”, conoscere e prevenire i danni del gioco d’azzardo

Giovedì 17 Novembre, alle 17, presso l’auditorio della parrocchia di San Pietro e Paolo la presentazione del programma di prevenzione e trattamento del Gioco d’azzardo patologico.

Conoscere per prevenire: è questo l’intento dell’incontro sul gioco d’azzardo patologico, organizzato dal’ Aps Konsumer Molise, dall’associazione la Casa dei Diritti, dal’Asrem e da InFormare.

Dopo i saluti di benvenuto di padre Enzo Ronzitti, parroco della parrocchia di San Pietro e Paolo e delle autorità, ci sarà l’intervento della dottoressa Paola Di Sabato che affronterà il tema dei rischi del gioco e di come uscirne una volta che diventa patologico.

A seguire l’avvocato Laura Venittelli, presidente dell’associazione "Casa dei Diritti", responsabile del Centro d’Ascolto per ludopatici e persone che soffrono la crisi da sovraindebitamento.

L’incontro, che sarà anche l’occasione per far conoscere l’attività del numero verde nazionale contro la ludopatia 800 661 501, è aperto alla cittadinanza ed ha come obbiettivo quello di sensibilizzare tutti verso una problematica che rischia di inghiottire vissuti individuali e collettivi, generando sofferenze e marginalità.

