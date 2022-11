Ufficio passaporti aperto senza prenotazioni: open day venerdì 18 novembre

TERMOLI. Come avvenuto anche in precedenza, in considerazione dell’aumento delle richieste di passaporti da parte dei cittadini molisani residenti a Termoli e nei paesi limitrofi, anche nella giornata di venerdì 18 novembre 2022, gli sportelli del Commissariato di Termoli preposti al rilascio dei passaporti saranno aperti senza alcuna prenotazione dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.