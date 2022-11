Lavori di pavimentazione in centro, imposti divieti e percorsi alternativi

TERMOLI. Lavori in corso in centro per manutenzione in via Alfano, via Borgo, via D’Andrea, via Marconi, via Frentana, via Mercato e via Oberdan. Firmata dal segretario generale, come dirigente della Polizia locale, una ordinanza che disciplina sosta e viabilità.

«Ravvisata la necessità di provvedere in ordine alla regolamentazione temporanea e parziale della circolazione e della sosta per i tratti delle vie suddette interessate alle operazioni di lavori manutentivi urgenti alle pavimentazioni; ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche delle vie e alle esigenze del traffico veicolare e pedonale per consentire i lavori citati senza pericolo per la circolazione e per gli addetti alle operazioni.

Già dalle 7 di lunedì scorso e fino alle 20 del 24 novembre, divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo e sospensione temporanea della circolazione veicolare con divieto di transito di tutti i veicoli in deroga alla regolamentazione vigente per i tratti delle vie di seguito indicate: via Alfano – via Borgo – via A. D’Andrea – via G. Marconi – via Frentana – via Mercato e via Oberdan, che verranno sottoposti a lavori manutentivi urgenti alle pavimentazioni. La ditta esecutrice ha assicurato l’apposizione di cartellonistica adeguata di indicazione e pre-segnalazione dei lavori in corso in corrispondenza tratti delle vie interessate, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell’intervento.

In parziale deroga alle ordinanze 76/2017 e 138/2021 che dispongono la regolamentazione vigente per tratti delle vie sopra indicate facenti parte dell’’Area Pedonale Centrale, i veicoli dei residenti diretti alle proprietà private di rimessaggio, potranno utilizzare percorsi alternativi eventualmente presenti, procedendo con le dovute cautele.