Verso la stagione fredda, già tanti problemi nella palazzina Iacp di via dei Gigli

TERMOLI. Sono state consegnate il 25 febbraio scorso, dopo un'attesa di anni, ma già manifestano problemi e non di poco conto. Criticità negli alloggi nello stabile di via dei Gigli, a Termoli. Siamo nel quartiere di Colle Macchiuzzo.

I condomini hanno inviato una richiesta urgente al commissario straordinario Iacp Nicola Travaglini, ulteriore sollecito, oltretutto, e al responsabile dell'ufficio Manutenzione, Salvatore Donno. «I condomini di via dei Gigli a Termoli chiedono con estrema urgenza la sistemazione delle seguenti problematiche: fotovoltaico non funzionante, bocchetta aerazione scale, millesimali, caldaia non funzionante, aria nei termosifoni, agibilità, perimetro dell'area con recinzione e fogne otturate.

Si fa presente che queste problematiche sono da tempo già note all'istituto e più volte sollecitato, considerato che ormai la situazione è degenerata ed è invivibile. Si comunica, inoltre, che il 12 novembre scorso, a seguito di piogge, l'acqua si è infiltrata e ha bruciato la centralina della corrente elettrica e della televisione, arrecando danni all'intero impianto».

L'autunno non è più mite come a inizio novembre e i residenti lamentano il mancato funzionamento del riscaldamento, da qui la richiesta reiterata di intervento da parte dello Iacp.