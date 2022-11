Ritornano le vaccinazioni pediatriche alla Casa della Salute di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. «Ripristinate, dopo quattro anni, le vaccinazioni pediatriche presso la Casa della Salute di Montenero da mercoledì 30 novembre».

Lo annuncia la sindaca, Simona Contucci: «Grazie al direttore generale Florenzano, al direttore del dipartimento di Prevenzione Montanaro e al direttore del distretto sanitario di Termoli Giorgetta. Un servizio davvero importante che torna alla sua funzionalità nel nostro paese. È una notizia che aspettavamo e su cui abbiamo dato anche noi come amministrazione il nostro contributo perché sappiamo quanto sia importante per le nostre giovani famiglie. Per quanto riguarda la prenotazione, basta attendere la chiamata o la comunicazione cartacea dall’Asrem che ha già il calendario inserito nei propri registri».