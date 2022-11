Ricostruzione post sisma, diramata una nuova ordinanza per capannoni e stalle

BASSO MOLISE. Lunedì scorso è stata emanata una nuova ordinanza post sisma la numero 9, mirata sulla ricostruzione di capannoni, stalle e ricoveri. A illustrarcela è stato il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes: «L’ordinanza n. 9 del 14 /11/2022 differisce dall’ordinanza precedente, che riguardava unità immobiliari ad uso produttivo e commerciale. Questo provvedimento si rivolge ai locali che alla data del sisma esercitavano attività di impresa nei settori industriali dei servizi commerciali, artigianali, turistici, agricoli, zootecnici e professionali. Apre alle strutture ad uso produttivo commerciali (capannoni, stalle, depositi, ecc.) con strutture portanti prefabbricati.

Si intendono gli immobili con strutture prefabbricati in acciaio precompresso, legno o muratura a grandi luci con tipologie diverse dagli edifici, con destinazione residenziale (tipo alberghi, agriturismi, uffici etc.); ancora capannoni in ferro e in cemento armato. Per fare degli esempi a capannoni e strutture prefabbricate per ovini e bovini. In tutti i paesi del cratere ci dovrebbero essere 20 strutture inagibili da una ricognizione fatta dalla struttura commissariale. Per le modalità di accesso sono le stesse delle altre ordinanze. Il contributo è pari al 100 per cento del costo ammissibile per le tipologie di immobili. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 dicembre 2022».