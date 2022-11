Marciapiedi, illuminazione e strada: in progettazione l'intervento in via delle Acacie

TERMOLI. Il tratto di via delle Acacie che dalla rotatoria di via dei Pini prosegue sino all’innesto della statale 87 vedrà la realizzazione dei marciapiedi. Una strada che vanta una densità di circolazione ormai piuttosto elevata, sia per gli insediamenti abitativi che sono cresciuti nel tempo, sia per la presenza di attività nella cosiddetta zona autoportuale e sulla stessa arteria.

Opera inserita nell’annualità 2022 del Piano dei lavori pubblici, finalizzata appunto alla realizzazione dei marciapiedi lungo la strada, sul lato destro per chi percorre la stessa dalla rotatoria di via dei Pini, via degli Abeti e via delle Acacie verso la statale 87, al rifacimento del tappeto di usura relativo ad alcuni tratti stradali sconnessi, alla realizzazione di alcuni tratti di illuminazione pubblica laddove attualmente inesistente, nonché all’integrazione e potenziamento della rete di scarico delle acque meteoriche, attualmente presente solo sul lato sinistro della strada.

Il settore Lavori pubblici ha redatto il documento preliminare alla progettazione dell’intervento, stimando l’impegno di spesa in 400mila euro.

E’ stato ritenuto necessario individuare una figura tecnica per la progettazione, sicurezza Direzione dei Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e redazione della relazione paesaggistica per dare corso alla esecuzione dei lavori; all’esito della ricognizione per la disponibilità all’incarico dei tecnici funzionari interni all’Ufficio non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse; così l’incarico è stato affidato a un professionista esterno iscritto nell’elenco presso il Comune di Termoli in ottemperanza ai principi di rotazione; si tratta dell’ingegner Andrea Russi.

