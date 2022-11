L'esperienza diretta in corsia, «Gesti che vanno oltre il lavoro ma che scaldano il cuore»

TERMOLI. Sono tante le segnalazioni che ogni giorno giungono alla nostra redazione sull’ospedale San Timoteo di Termoli.

Spesso, qualcuno lamenta criticità mentre altri ne tessono le lodi.

Noi, oggi, ci siamo dentro. Siamo dentro il sistema ospedaliero, perché, chi scrive ha dovuto subire un intervento chirurgico, nella stessa giornata del calciatore del Termoli, Defendi.

Non si può e non si deve denigrare il nostro San Timoteo. Una struttura fatta di eccellenze che, troppe volte, ci dimentichiamo di avere. Poi, è normale che qualche eccezione ci sia.

Ci sono medici e medici. Empatici e meno empatici. Ciò non toglie che per uno che non sia il top, dobbiamo portare allo stesso livello gli altri.

L’educazione, la professionalità, la dedizione traspaiono in chi nelle corsie ci vive e fa del proprio lavoro un’arte. Chi vi scrive è seguita dall’equipe, dalla fantastica equipe di otorinolaringoiatria, dal dottor Potena fino ad arrivare al primario, il dottor Serafini.

Come tutti sanno, l’otorino non ha reparto di degenza e per questo motivo, i pazienti vengono portati in chirurgia.

Un lavoro a più mani, mani professionali che sanno davvero darti tutto quello che serve.

Una parola di conforto, un sorriso. Gesti che vanno oltre il lavoro ma che scaldano il cuore di chi è in un letto di ospedale.

Ho potuto tenere il microinfusore e il sensore durante la mia operazione. Sono diabetica di tipo 1 e faccio l’insulina.

Mi dissero che non l’avrei potuto avere attaccato a me, perché alcuni anestesisti non lo sanno utilizzare.

Bugie tutte bugie. Non posso solo ringraziare tutta l’equipe medica, infermieristica e gli Oss di otorino e chirurgia ma devo e voglio ringraziare gli anestesisti che hanno sfatato questi miti che la gente mette in giro. Io credo che l’ospedale di Termoli valga tanto, davvero tanto.

Credo che abbia tutte le carte in regola per essere l’eccellenza del nostro Molise, perché le eccellenze ci lavorano. E ci lavorano sodo.

E anche se qualcuno è burbero, non fa nulla. Perché se il lavoro lo sa fare e salva le vite, ci si passa sopra a queste piccolezze.