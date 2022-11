«Se leggi sei forte!», letture ad alta voce nel bosco

MONTECILFONE. «Se leggi sei forte!» Con le letture ad alta voce nel bosco, stamani, si è conclusa l’attività settimanale di Libriamoci all’istituto comprensivo Schweitzer, protagonista, come in altri plessi, l’assessore alla Cultura Michele Barile, presente nella 2^ C assieme alla dirigente Marina Crema e alla docente di italiano Maria Brittannico. «Se leggi sei forte!» è il tema istituzionale della nona edizione di Libriamoci a scuola. “Il potere della lettura” contro le sofferenze, le ingiustizie e le prove a cui la vita ci sottopone. La lettura espressiva di alcune pagine dell’autobiografia di Wangari Maathai, la donna che ha piantato più di 1000 alberi, Premio Nobel della pace 2004, ha rappresentato per gli alunni un momento di alto valore formativo in linea con i contenuti dell’Agenda 2030 che la nostra scuola promuove costantemente. «La nostra avventura si è protratta anche oggi – spiega l’insegnante Carla Di Pardo -h a avuto un seguito, questa mattina nel bosco di Corundoli a Montecilfone. Un progetto interdisciplinare di Italiano e Arte di Educazione civica ambientale, lettura e laboratorio esperienziale di Arte sulla stampa e il metodo Caviardage, cercare la poesia nascosta», tenuto proprio dalla professoressa Carla Di Pardo.

«Abbiamo incontrato gli alberi, li abbiamo abbracciati, ascoltati, abbiamo avuto un contatto diretto con la terra, annusato i suoi profumi, raccolto rifiuti, foglie ed erbe, ci siamo legati nel grande cerchio della Terra, e tutto, grazie a Luigi Lucchese, presidente di Ambiente Basso Molise e alla vice Maria Rossi. Libri con le Letture ad alta voce grazie alle docenti Maria Brittannico, Simona Fiorelli e Giuseppina Gallina, rispettivamente referenti delle classi 1A, 1C e 1B. Tutti al Bosco Corundoli, Classi Prime, 60 studenti, hanno passeggio nel bosco per vivere momenti immersivi nella Natura, scoprire cosa c’è nel bosco parlare di biodiversità, condividere sensazioni emozioni e pensieri. È stata un’esperienza bellissima per i nostri studenti, Luigi Lucchese prima di salutare i nostri alunni ha regalato loro una piantina a testa da portare a casa e piantare in vado. Grazie da parte di noi tutti!»

