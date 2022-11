Torna l'unità dei medici Usca nel basso Molise

TERMOLI-LARINO. Dalle 8 di sabato mattina, tornano in servizio, come avvenuto già nel luglio scorso, i cosiddetti medici Usca, quelli di continuità assistenziale speciale, per così dire, che sono destinati a trattare i pazienti contagiati da Covid con sintomi che sono nelle loro abitazioni.

La postazione di riferimento è a Larino, ma da lì operano su tutti il territorio del distretto, nel basso Molise. Una boccata di ossigeno, dunque, per tutti, vista la carenza atavica di professionalità sanitarie che soffre il Molise.

L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) aveva pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di una short list per il conferimento di incarichi provvisori da destinare al potenziamento della Continuità assistenziale per garantire l'assistenza domiciliare ai pazienti affetti da Covid.

Gli incarichi sono da espletarsi a domicilio dei pazienti affetti da Covid-19 e verranno conferiti in base all’elenco stilato dall'Asrem.

La turnazione sarà articolata in modo tale da consentire la copertura oraria del servizio dalle ore 8 alle 20, dal lunedì alla domenica.