A caccia di medici ospedalieri, sul concorso per Chirurghi una sola risposta su 7 posti

TERMOLI. Medici ospedalieri cercansi in tutti i reparti, questo è assodato e dopo i concorsi su Medicina d’urgenza-emergenza e Cardiologia, che abbiamo reso noto negli ultimi giorni, al traguardo dell’ammissione anche la selezione per i medici di Chirurgia generale, bandita dall’Asrem appena lo scorso 12 ottobre, con il quale è stato indetto avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di n. 7 incarichi a tempo determinato a dirigente medico della disciplina di Chirurgia Generale.

È pervenuta una sola istanza di partecipazione nei termini, con l’ammissione dello specialista che ha aderito al bando, un livello di adesione anche in questo caso eccezionalmente basso.

Resta, dunque, il vulnus delle procedure che vengono esperite e che solo in rare occasioni portano all’assunzione dei numeri posti alla base delle selezioni.