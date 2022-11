Aiuti a fondo perduto per avviare Start up in agricoltura

I contributi sab 19 novembre 2022

Campobasso Aperta la misura 6.2 del PSR Molise che sostiene le nuove attività extra agricole nelle aree rurali, le richieste di contributo entro il 17 gennaio 2023. Il commento dell'assessore regionale Nicola Cavaliere: "Ottima opportunità".

Attualità di La Redazione 1min

Agricoltura ©TermoliOnLine