Frontiere di autoconsumo: le comunità energetiche

L'intervista alla funzionaria Enea Antonella Tundo

TERMOLI. La crisi energetica internazionale la stiamo vivendo sulla nostra pelle.

Tutto quello a cui siamo stati abituati nel corso degli ultimi decenni dovrà mutare.

Da Termoli parte un progetto davvero interessante che ha catturato l’attenzione dell’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), ideato dall’Istituto Majorana.

Affrontare la transizione energetica costruendo un nuovo modello di organizzazione sociale basato sulla produzione e sul consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili che ispiri un modo di abitare più sostenibile: le comunità energetiche.

Si tratta da un lato di porre attenzione alla massima efficienza energetica e alla riduzione dei fabbisogni energetici durante la costruzione o la ristrutturazione di un edificio, dall’altro di perseguire la condivisione delle risorse disponibili al fine di ridurre il proprio impatto ecologico aumentando la convivenza sociale. All’interno di quest’ultimo percorso entrano a pieno titolo le comunità energetiche. I princìpi su cui si fonda una comunità energetica sono il decentramento e la localizzazione della produzione energetica. Attraverso il coinvolgimento di cittadini, attività commerciali, imprese e altre realtà del territorio è possibile produrre, consumare e scambiare energia in un’ottica di autoconsumo e collaborazione.

Ogni comunità ha le proprie caratteristiche specifiche, ma tutte sono accomunate da uno stesso obiettivo: autoprodurre e fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai propri membri. Oltre ai vantaggi ambientali derivanti dalla produzione da fonti rinnovabili ci saranno risvolti per la comunità dati dalla possibilità di fornire energia elettrica in condivisione, assolvendo ad un grande progetto di solidarietà sociale. Dopo un primo incontro conoscitivo e la conferenza stampa di sabato scorso, la presentazione ufficiale è avvenuta nel briefing al cinema Sant’Antonio, sul palco l’ingegner Paolo Marinucci, come moderatore, la dirigente scolastica Maria Maddalena Chimisso, il sindaco di Termoli Francesco Roberti e la funzionaria Enea Antonella Tundo; collegati da remoto, sempre dell’Enea, l’architetto Laura Blaso e il dottor Stefano Pizzuti.

Presente in platea il vescovo della Diocesi Termoli-Larino Gianfranco De Luca.

