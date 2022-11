La ricostruzione comincia a ingranare, «Ci vuole un'altra proroga post sisma»

BASSO MOLISE. Era nell’aria. I sindaci dei 21 comuni compresi nel cratere del post sisma 2018, hanno chiesto una ulteriore proroga all’ordinanza numero 5, quella del giugno scorso sulla riparazione funzionale di immobili e unità produttive maggiormente danneggiate. Dalla fine di agosto, dopo un pressing degli stessi sindaci, il termine era stato dilatato al 30 novembre. La missiva è partita lo scorso 17 novembre, indirizzata al Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso, colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018.

«In riferimento al sisma in oggetto, stanno pervenendo ai Comuni interessati numerose richieste, da parte dei tecnici incaricati dai privati, delle credenziali per l’accesso applicativo sviluppato dalla Struttura commissariale per la presentazione delle Istanze di contributo, richieste peraltro in continuo aumento. A fronte delle credenziali attivate dai Comuni, risultano pervenute solo una piccola parte delle istanze di contributo e ciò a dimostrazione dell’interesse che i tecnici e le imprese hanno iniziato a mostrare verso la ricostruzione post sisma 2018, consentendo ai privati di accedere alle relative risorse. Considerato che l’imminente scadenza delle ordinanze commissariali non consente la predisposizione di tutti gli atti richiesti, si chiede una congrua proroga al termine stabilito con le ordinanze vigenti per non interrompere il percorso virtuoso che sembrerebbe oramai avviato.

Pertanto, si chiede all’Autorità in indirizzo di attivarsi all’ottenimento di un congruo termine di proroga delle Ordinanze vigenti e della relativa Struttura commissariale».