Mancano medici e infermieri, al Pronto soccorso del Veneziale arriva il Nas

ISERNIA. Situazione ingestibile al Pronto soccorso dell'ospedale di Isernia: arrivano i Carabinieri del Nas.

Lo riferiscono fonti interne al presidio di emergenza del 'Veneziale' dove la carenza di medici e infermieri - più volte denunciata dal personale e dai sindacati di categoria - rende molto complicata l'assistenza ai pazienti, provenienti da tutta la provincia pentra e dalle regioni limitrofe.

Tra le criticità - e da qui la richiesta di intervento del Nas - anche la gestione dei pazienti positivi al Covid. Secondo quanto si è appreso, ieri, un medico in servizio si è assunto la responsabilità di salire sull'ambulanza per il trasferimento di un malato a Campobasso. I carabinieri del Nas ritorneranno anche nei prossimi giorni, intanto il personale del Pronto Soccorso si rivolge nuovamente alla Regione e all'Asrem per trovare una soluzione immediata. Al momento si procede, per tamponare la carenza di medici e infermieri, con il ricorso alle prestazioni aggiuntive ritenute, dagli operatori dei presidi, non sufficienti e, soprattutto non risolutive. (Fonte Ansa.it)