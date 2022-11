Vittime della strada, il coordinatore Molise Michele Cianci: sono ancora troppe

TERMOLI. I referenti di Molise e Puglia dell’associazione Vittime della strada (Aifvs) Michele Cianci e Antonio Gravino rinnovano il significato della “Giornata del Ricordo delle Vittime della Strada”, che cade oggi.

«A quasi sette anni dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore degli effetti della direttiva Ue 2012/29 sulla tutela dei diritti delle vittime, il nostro Paese è ancora gravemente inadempiente. Lo stesso possiamo affermare per quanto riguarda la prevenzione: l’Italia nel 2019 non ha ridotto la strage del 50% ma solo del 22,9%. La strage stradale continua, con 9 morti al giorno e 661 feriti al giorno (dati Istat 2019, il 2020 non fa testo per il lockdown, i dati 2021 non ancora verificati dall’Istat, ma la strage continua) – è pandemia, è un problema di sanità pubblica non trattato con lo stesso rigore del Covid, come se fosse un fatto privato».

La ricorrenza si celebra ogni terza domenica di novembre.

«Quest'anno, il 20 novembre 2022, vogliamo promuovere un ricordo pubblico che stimoli iniziative volte a rafforzare la sicurezza stradale e la prevenzione in ogni campo, per porre fine ai comportamenti arroganti e alla trasgressione delle regole, per rendere giustizia alle vittime e ai loro familiari e per mettere in atto un adeguato supporto post incidente. Nessuno deve perdere vita e salute sulle strade dei nostri Paesi, dei nostri territori, delle nostre città: che il ricordo si trasformi in una proposta concreta di cambiamento!»