Piste ciclabili urbane e turistiche nel basso Molise, in arrivo i fondi

BASSO MOLISE. Il Ministero dell’Interno ha comunicato l’assegnazione dei contributi per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade per un totale di 840mila euro

I tre contributi assegnati, ognuno pari ad € 280.000 si riferiscono alla rete di mobilità sostenibile - rafforzamento mobilità ciclistica.

In particolare i contributi sono stati assegnati per la progettazione dei lavori di:

- Realizzazione di piste ciclabili urbane e turistiche nei comuni di Petacciato - Montenero Di Bisaccia - Montecilfone;

- Realizzazione di piste ciclabili urbane e turistiche nei comuni di Guglionesi - San Giacomo Degli Schiavoni – Larino;

- Realizzazione di piste ciclabili urbane e turistiche nei comuni di Ururi – San Martino In Pensilis – Portocannone.

La Giunta dell’Unione dei Comuni nella seduta del 15 novembre scorso ha adottato tre deliberazioni con le quali sono stati approvati i tre Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’importo complessivo di circa 2,5 milioni di euro ciascuno, redatti dal responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni.

Il Presidente dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno Giorgio Manes esprime viva soddisfazione per l’assegnazione dei Contributi da parte del Ministero dell’Interno.

L’assegnazione dei contributi è stato frutto di un proficuo lavoro svolto in collaborazione di gli amministratori dei nove comuni facenti parte dell’Unione di Comuni del Basso Biferno e tutto ciò ha permesso di ottenere importanti risorse finanziarie statali.

I contributi per la progettazione rappresentano il primo passo per la realizzazione di piste ciclabili che permetteranno in futuro il collegamento dei Comuni dell’Unione.

