Dal volantinaggio al Cannarsa a "Qatar 2022", Prc contro i mondiali

TERMOLI. Una foto di ben sette anni e mezzo fa, quella del segretario regionale di Rifondazione comunista, Pasquale Sisto, che allora come oggi, protesta contro la Fifa. «Sono iniziati i Mondiali di Calcio “Qatar 2022” e le 32 nazionali qualificate giocheranno sui campi di calcio dove sono sepolti più di 6 mila lavoratori (6.500) morti sul lavoro durante la costruzione di 7 nuovi stadi per la competizione mondiale dello sport più amato degli abitanti del pianeta Terra in tutte le latitudini.

Anche gli spettatori si siederanno per assistere alle partite sugli spalti dove sotto quel cemento sono rimasti sepolti migliaia di lavoratori morti di stento di caldo mentre costruivano gli stadi della vergogna. Il sindacato delle costruzioni di Cgil, Cisl, Uil già in tempi non sospetti a più di 7 anni dall’inizio dei Mondiali del Qatar 2022 nel maggio del 2015 denunciò quello che stava accadendo in Qatar nei cantieri per i Mondiali 2022 dove erano al lavoro più di 1 milione di operai: con turni di lavoro di 16 ore, in condizioni di schiavitù, a temperature che in estate raggiungono 50 gradi all’ombra.

Per incidenti ed infarto fino a maggio 2015 erano già morti 1.200 operai! Ma la Fifa non rispose e la strage non fu fermata e in totale sono morti 6.500 operai. Domenica 10 maggio 2015 in tutti gli stadi Italiani e di tanti altri Paesi nel Mondo ci furono delle manifestazioni per sensibilizzare i tifosi e l’opinione pubblica per quello che stava accadendo in Qatar “Cartellino rosso per la Fifa”. Anche il Molise ha fatto la sua parte anche se a disposizione non c’erano gli scenari di stadi come San Siro, Olimpico, San Paolo, L'Allianz Stadium, ecc. ecc. Nel Molise in occasione della partita di calcio di serie “D” Termoli-Campobasso nei pressi dello stadio Cannarsa per l’appunto domenica 10 maggio 2015 furono distribuiti i volantini per sensibilizzare anche i tifosi molisani per quello che stava accadendo in Qatar nella costruzione degli stadi per i Mondiali di Calcio 2022. Possiamo affermare che sia una fortuna che la nazionale di calcio italiana non calpesti quei campi di calcio dove sono sepolti migliaia di operai morti durante la costruzione di quei stadi di caldo, di stenti da schiavi».

Galleria fotografica