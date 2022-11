Prestazioni sanitarie in convenzione presso il Poliambulatorio Medical Center di Termoli

TERMOLI. La Direzione del Poliambulatorio Medical Center di Termoli è lieta di informare i cittadini residenti nella Regione Molise che, per incremento del budget riservato ad utenti regionali, è possibile usufruire di prestazioni sanitarie di diagnostica per immagini in convenzione, ovvero con la sola presentazione della ricetta elettronica da parte del medico curante, senza oneri finanziari per i cittadini, ad esclusione del ticket, ove dovuto.

Era da anni che si richiedeva alla Regione ed all’Azienda Sanitaria, per i cittadini molisani, un incremento di spesa regionale per la Struttura, al fine di consentire il rispetto dei Lea e garantire, nell’ambito della Specialistica Ambulatoriale, una più equa distribuzione territoriale delle risorse finanziarie legate al Fondo Sanitario Regionale.

Tale incremento di budget è stato conferito, però, solo a fine anno e, quindi, non ci consente di poter informare i medici di base e la cittadinanza se non con l’informazione a mezzo stampa.

Pertanto, è possibile eseguire presso il Poliambulatorio Medical Center di Termoli, oltre a tutte le altre prestazioni sanitarie ambulatoriali di Specialistica, anche le seguenti indagini diagnostiche, in convenzione:

· Ecografia di tutti gli organi ed apparati;

· Tutte le indagini di Radiologia Digitale;

· Tutte le indagini di TAC senza e con mezzo di contrasto;

· Tutte le indagini di Risonanza Magnetica senza e con mezzo di contrasto.

Per ulteriori informazioni e per appuntamenti telefonare al numero 0875.7180 ovvero inviare una mail a info@medicalcentertermoli.it.

A renderlo noto la direzione del Medical Center srl.