Manuel sale in cielo a 10 anni, il cordoglio della Consulta per la disabilità

TERMOLI. A soli dieci anni il Signore ha chiamato in cielo Manuel De Gregorio. Dalla Consulta per la disabilità un messaggio di cordoglio: «Siamo vicini a Teresa, Antonello e Jacopo per la scomparsa del piccolo amatissimo Manuel. Manuel era bellissimo, aveva gli occhi grandi come il mare, pieni dell'amore che dava e riceveva ogni singolo giorno. La sua vita così fragile eppure così potente, sarà per noi indimenticata, come passo incancellabile del nostro cammino. Ed ora corri con gli angeli, piccolo Manuel...»

I funerali avranno luogo domani, martedì 22 novembre, alle 15, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Alla famiglia De Gregorio il cordoglio di Termolionline.