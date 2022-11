Nuovi lecci per rendere più "verde" il centro

Giornata nazionale dell'albero a Termoli

TERMOLI. Gli alberi sono indispensabili per il pianeta. Questi assorbono l’anidride carbonica e rilasciano ossigeno, aiutano a prevenire il dissesto idrogeologico, proteggono la biodiversità e combattono il surriscaldamento globale.





Senza contare che danno rifugio a migliaia di animali di ogni specie. L’Italia intera, il 21 novembre, festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi. In alcune aree, i festeggiamenti durano addirittura una settimana. Sono numerose le iniziative per porre attenzione alla cura e alla protezione degli alberi. La Giornata Nazionale degli Alberi è in vigore a partire dal 2011 e serve per informare e per spingere tutti ad adottare comportamenti più sostenibili e a rispettare l’ambiente. Un evento di grande risonanza, al quale tutti dovrebbero aderire.





Occorre riflettere su come migliorare la nostra quotidianità, sulle politiche green da adottare, su come ridurre l’inquinamento, migliorando la qualità dell’aria. Insieme, si celebra anche la Festa dell’Albero, promossa da Legambiente e che da qualche anno riporta in auge un’antica festa di origine romana, secondo la quale si consacravano i boschi come luoghi sacri.





In questa giornata importante anche Termoli fa la sua parte e proprio oggi sono stati piantumati 15 alberi tipo Lecci, 5 di questi in piazza Monumento i restanti in altre aree della città come ci ha spiegato il tecnico responsabile del verde cittadino Marco Maio, a questa iniziativa hanno partecipato attivamente Ambiente Basso Molise, col presidente Luigi Lucchese, la Fidapa con la presidente Esmeralda Pettine e alcune socie, il Lions Club Termoli Host col presidente Nicola Ricciuti, l’assessore Silvana Ciciola. Insomma Termoli guarda con interesse sempre maggiore all’ambiente e ai cambiamenti climatici e con queste iniziative cerca di dare il suo piccolo contributo per salvaguardare e preservare il futuro del nostro pianeta piuttosto malato.





Galleria fotografica