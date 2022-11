Boccardi-Tiberio: a Futuro Remoto in scena il progetto della barca a impatto zero

TERMOLI. Una imbarcazione a impatto ambientale zero, fatta con i più avanzati standard tecnologici e digitali che garantisce una mobilità intelligente e rispetta il pianeta.

È quella progettata da alcuni alunni delle classi quarte e quinte dell’indirizzo Tecnologico dell’Istituto Boccardi Tiberio di Termoli.

Gli studenti, mercoledì 23 novembre, esporranno il loro progetto a “Futuro Remoto”, la prima manifestazione europea di diffusione della cultura scientifica e tecnologica, che si svolgerà a Città della Scienza Napoli.

L’idea è stata selezionata proprio grazie alla capacità di coniugare rispetto della Terra e nuove tecnologie.

Gli studenti saranno protagonisti di un evento legato a “laboratori e dimostrazioni”, durante il quale spiegheranno come i sistemi intelligenti al servizio dell’economia del mare possano migliorare il futuro del pianeta.

Non solo. Per presentare in modo accattivante l’idea al pubblico, il team ha realizzato un gioco interattivo utilizzando i software FreeShip, Blender e Roblox, che è stato pubblicato sulla piattaforma Roblox, accessibile a tutti, tramite link o QR code.

Tiberius game, questo è il nome del gioco, permette di governare una riproduzione del catamarano in uno scenario ambientato al largo di Termoli, mostrando il borgo all’orizzonte.

“La partecipazione a Futuro Remoto – spiega la Dirigente del Boccardi Tiberio, professoressa Concetta Cimmino – dimostra la qualità dell’offerta formativa del nostro Istituto; la capacità degli studenti e la preparazione del corpo docente. La nostra idea di scuola è legata all’attualità e al mondo che ci circonda. Vogliamo formare – continua Cimmino – cittadini consapevoli del loro ruolo nella società e che abbiamo le conoscenze giuste sia per continuare gli studi che per intraprendere una carriera universitaria con successo. Gli studenti hanno imparato ad agire in modo flessibile e creativo, elementi salienti dello spirito di iniziativa e imprenditorialità. Gli studenti sollecitati a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le conoscenze già elaborate, a trovare appropriate piste d’indagine, hanno trovato una soluzione davvero originale. È per noi motivo di grande soddisfazione essere presenti a Città della Scienza a Futuro Remoto, perché noi al Boccardi Tiberio #fabbrichiamoilfuturo

Galleria fotografica