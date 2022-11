A dimora sette alberi per i nuovi nati a San Giacomo degli Schiavoni

Giornata nazionale dell'albero a San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Amministrazione comunale di San Giacomo degli Schiavoni e Carabinieri Forestali della stazione di Termoli, impegnati ieri mattina nella piantumazione di sette alberi, proprio in occasione della ricorrenza del 21 novembre. Sette come i nati nel 2022 iscritti nell’anagrafe del paese, alla presenza del sindaco Costanzo Della Porta e del vice Massimo Fiocchi. Come avvenuto a Termoli, anche a San Giacomo degli Schiavoni è stato scelto il leccio, come essenza da mettere a dimora. Una festa della natura assieme agli allievi dell'istituto comprensivo.

il comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, intende promuovere iniziative a rinnovare l’affermazione del culto e del rispetto dell’albero, come strumento di progresso civile, sociale, ecologico ed economico della collettività.

Questa iniziativa s’inquadra nella volontà di promuovere il patrimonio arboreo nazionale e lo sviluppo del verde urbano; la celebrazione della Giornata Nazionale dell’Albero, che vede coinvolta direttamente la popolazione scolastica, è da ritenersi educativa e l’amministrazione comunale ha ritenuto all’iniziativa di tipo ambientale, educativo e sociale, nonché in sintonia con quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 10 “norme per lo sviluppo degli spazi verdi”, che all’articolo 1 ha istituito al 21 novembre di ogni anno la “giornata nazionale degli alberi” e all’articolo 2 ha disposto l’obbligo per il comune di residenza di messa a dimora di un albero per ogni bambino nato a seguito di registrazione anagrafica.

A tal fine è stata individuata un’area di pertinenza comunale nell’area antistante alla via Danubio, tra i civici 2 e 4, del Comune di S Giacomo degli Schiavoni, quale luogo da destinare allo svolgimento della cerimonia di ieri, fissata alle 11, programmando la piantumazione e messa a dimora delle piante autoctone fornite gratuitamente dal vivaio regionale “Le Marinelle” di Petacciato scalo, nello specifico 7 esemplari di piante, alberi di Leccio (Quercus Ilex) e arbusti di “Berretta di Prete” (Euonymus Europaeus.

Ringraziamo per la collaborazione gli amici Nicola Mastrogiuseppe e Oscar De Lena.

