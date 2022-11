"Aborto, le nuove crociate": collettivo cittadino Fuorirotta al circolo Danzika

TERMOLI. In vista della giornata nazionale per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne e di genere, si è tenuta ieri, al circolo Arci Danzika, la proiezione gratuita del film "Aborto, le nuove crociate".

L'evento, organizzato dal collettivo cittadino Fuorirotta, in collaborazione con Tempi Moderni, ha visto la partecipazione di un'ampia fetta della popolazione ed è stata un importante occasione di riflessione e dibattito su quella che risulta essere al momento una delle tematiche più urgenti da affrontare.

«Negli ultimi mesi, numerosi sono stati gli attacchi fatti al fondamentale diritto delle donne e di tutte le soggettività con capacità gestante di decidere del proprio corpo;

abbiamo visto salire al governo personalità politiche note per i loro stretti legami con i movimenti pro-life, movimenti che da anni si battono contro l'autodeterminazione della donna e cercano di imporci un ideale di famiglia tradizionale che con forza ripudiamo.

Abbiamo visto tornare alla ribalta Eugenia Roccella, ministra di Famiglia, Natalità e Pari opportunità, nota per essere un’ultraconservatrice ed esponente dei movimenti antiabortisti, la quale definì la pillola abortiva RU486 «un enorme inganno» e l’aborto come «il lato oscuro della maternità» e una «scorciatoia che non dovrebbe più esserci».

Abbiamo sentito Giorgia Meloni affermare di voler dare alle donne il "diritto di non abortire" e Maurizio Gasparri depositare due disegni di legge finalizzati a riconoscere la capacità giuridica del feto e ad istituire una “Giornata nazionale della vita nascente”.

In questo clima da racconto distopico, non possiamo tacere e sentiamo più forte che mai l'esigenza di ripetere a gran voce che pretendiamo piena scelta sui nostri corpi.

È per questo che vogliamo molto di più della legge 194, che permette, con gli articoli 5 e 9, l'obiezione di coscienza e l'inserimento dei movimenti pro vita nei consultori e chiediamo la de-ospedalizzazione dell’aborto attraverso l’incremento della libera somministrazione delle pillole abortive. In questa prospettiva, riteniamo fondamentali momenti di aggregazione e discussione come quello che si è tenuto ieri e che speriamo non sarà che il primo momento di un lungo percorso che abbiamo appena inaugurato».

