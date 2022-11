Reddito di cittadinanza, il rapporto analitico sul territorio

LARINO. Nel giorno in cui si riuniva il Consiglio dei Ministri per rimodulare il Reddito di Cittadinanza, è stato presentato ieri, lunedì 21 novembre, presso il Comune di Larino, alla presenza degli amministratori e degli operatori sociali, il primo Rapporto analitico, proprio sul Reddito di Cittadinanza, curato dall’Ambito Territoriale Sociale di Larino. Il rapporto, che sarà nei prossimi giorni pubblicato sul sito istituzionale del comune di Larino, ha restituito i numeri reali (età media, titolo di istruzione, importo medio percepito, composizione del nucleo familiare,) circa la profilazione dei nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ats precettori del reddito di cittadinanza negli anni 2020 e 2021. È emerso chiaramente l’incremento della domanda del quasi 40% subito dopo la pandemia e quanto detta misura nel periodo di massima congiuntura economica durante e post covid sia risultata un forte e valido strumento di tenuta sociale.

Un rapporto molto utile anche per analizzare il fenomeno della povertà quale dimensione complessa che investe tutta la famiglia generando altre forme di povertà, da quella educativa e a quelli crescenti del disagio adolescenziale e giovanile, alle forme di dipendenze acuitesi negli ultimi due anni nonché ai problemi di salute mentale molto dibattuti negli ultimi mesi.

Nel corso del dibattito seguito alla presentazione, il coordinatore dell’ambito di Larino, Eloisa Arcano, ha infatti evidenziato la difficoltà incontrata dagli operatori sociali nel rispondere in maniera integrata e unitaria con gli altri operatori afferenti agli altri servizi esterni dell’area sanitaria, educativa, delle politiche attive del lavoro al bisogno multidimensionale delle famiglie in condizione di povertà. Ciò per la mancata realizzazione di quelle condizioni infrastrutturali che sarebbe stato opportuno porre in essere prima dell’avvio della misura capaci di rendere effettiva la giusta sinergia operativa tra i vari soggetti e servizi istituzionali coinvolti nella presa in carico globale del nucleo familiare in difficoltà che richiede la massima circolarità delle informazioni per individuare le migliori strategie di risposta al superamento/alleviamento del disagio. Un’occasione, quindi, per effettuare una precisa analisi di contesto circa le condizioni e la capacità delle istituzioni di far fronte alla povertà.

Molta attenzione è stata rivolta anche ruolo strategico che le associazioni del territorio possono svolgere nell’intercettazione e nell’attività di aggancio delle famiglie vulnerabili soprattutto con minori nella fascia 0 – 6 anni, per mitigare quanto più possibile il rischio dell’innescamento del circolo dello svantaggio sociale che la frammentarietà del sistema inevitabilmente crea.

