Focolaio Covid in Ortopedia al San Timoteo, bloccati i ricoveri

TERMOLI. Ci risiamo, ancora una volta blocco dei ricoveri ordinari e urgenti a causa di un focolaio Covid interno al reparto di Ortopedia dell'ospedale San Timoteo di Termoli. È quanto ha comunicato il primario Giuseppe Gagliardi ai vertici Asrem, al collega del Pronto soccorso, al direttore sanitario del presidio ospedaliero e alla centrale del 118. Nota diffusa sui social dall'avvocato Vincenzo Iacovino.

«A far data dal 21 novembre vi sarà il blocco momentaneo dei ricoveri, fino a nuova comunicazione. Al momento attuale, sono in malattia a causa Covid una infermiera, due Oss e due pazienti, di cui una trasferita in reparto Covid e una attesa di trasferimento (nota di ieri). Mi trovo quindi nell'impossibilità di garantire la sicurezza dei pazienti ricoverati e un loro rapido ed efficace trattamento. Sono costretto a non accettare ricoveri dal 21 novembre fino a nuova comunicazione e ogni ulteriori patologie traumatologiche chirurgiche dovranno essere trasferite presso altri presidi ospedalieri».

Iacovino non rinuncia al suo stile, con la dialettica aggressiva che lo contraddistingue: «Mentre i politicanti blaterano, la sanità molisana chiude giorno per giorno! Il presidente-commissario ha dimostrato tutta la sua incapacità a gestire la sanita ordinaria ed emergenziale. La dirigenza Asrem ha dimostrato la sua grave inefficienza. Eppure stanno ancora tutti al loro posto come se nulla sia accaduto. I sindaci sono impotenti. I cittadini non hanno i servizi minimi essenziali. Il debito sanitario sale La sanita privata occupa ogni vuoto lasciato colpevolmente dalla sanità pubblica mal gestita! La politica dei furbi e delle lobby si sta riorganizzando per continuare ad occupare il Molise. Liberiamo il Molise!»