Che marea al porto di Termoli, livello superiore al metro e mezzo

Marea eccezionale sul porto di Termoli

TERMOLI. L'allerta meteo della Protezione civile aveva segnalato il rischio di potenti mareggiate sulla costa molisana e così è stato. Una perturbazione che ha messo sotto assedio tutto il versante Adriatico, come mostrano le immagini scattate al porto turistico di Termoli.

Non è Venezia, come è stata immortalata nei tg nazionali, dove il Mose ha tamponati gli effetti, ma proprio Termoli, con un livello di un metro e mezzo d'acqua in aumento. Solitamente, rispetto alla bassa marea mattutina, il livello cresce mediamente di 30-40 centimetri.

Bacino e pontili sommersi dal moto ondoso.

