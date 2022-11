«Partorire gli angeli, Manuel ha donato un cuore nuovo a tutti noi»

L'ultimo saluto a Manuel

TERMOLI. Ultimo saluto a Manuel De Gregorio, il bimbo di soli dieci anni chiamato a salire in cielo. Chiesa dei Santi Pietro e Paolo gremita, coi suoi compagni di classe e gli insegnanti dell'istituto comprensivo Achille Pace, che si sono stretti attorno al loro amichetto e alla sua famiglia.

Palloncini bianchi in volo e la sua canzone preferita all'uscita della bara bianca. Le parole del parroco, padre Enzo Ronzitti, che nell'omelia, guardando la sofferenza di mamma Teresa, papà Antonello e del fratellino Jacopo, sottolineato come: «La preziosità non la misura l'età, ma la bellezza del cuore e dagli occhi grandi e luminosi di Manuel si poteva leggere la bellezza del suo cuore, il valore della sua presenza. C'è una vocazione che il Signore ha donato ad alcune famiglie, forti e coraggiose, vocazione unica e straordinaria: partorire angeli. Un dono grande, anche se difficile da capire e da vivere per le famiglie e le persone umanamente normali. Dio ha bisogno di loro perché nel mondo c'è troppa sofferenza, troppa solitudine, troppa tristezza.





Un bambino chiamato da subito a soffrire è l'unica misura dell'amore. Gesù ha scelto un bambino per misurare la nostra capacità di amare, di servire e custodire le cose fragili e preziose. Un figlio, un bambino, è la realtà più fragile tra gli uomini e quindi la più preziosa della vita. Ha bisogno di cuore e nello stesso tempo è il cuore dell'umanità, della famiglia. Manuel ha dato un cuore nuovo a tutti i bambini della sua scuola. Ha dato coraggio e speranza alla sua famiglia e a tutte le famiglie che sono chiamate a misurarsi con la sofferenza. Ha dato valore a tutte le nostre lacrime e noi oggi con la nostra preghiera e il nostro affetto abbiamo forgiato ali per volare fino in Paradiso».

Galleria fotografica