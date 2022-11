Raddoppio ferroviario, la Regione Molise approva le prescrizioni

TERMOLI. La Giunta Toma ha approvato lo schema di protocollo d’intesa che certifica le prescrizioni per l’intervento così ambito da Rfi, per superare la strozzatura del binario unico che rende problematico lo sviluppo della cosiddetta alta capacità ferroviaria lungo la dorsale adriatica tra Puglia e Molise. Nel protocollo d’intesa sono indicati gli impegni di Rfi, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, F.S. Sistemi urbani, Regione Molise e Comune di Termoli.

Nel Protocollo di intesa con i soggetti interessati per l’attuazione delle seguenti prescrizioni: prescrizione n.29: Sottoscrivere, a seguito dell'approvazione del Progetto definitivo del Raddoppio della tratta Termoli–Ripalta con emissione del relativo Provvedimento di Approvazione a cura del Commissario Straordinario nominato dal Governo, un Protocollo d'intesa tra Mims, RFI/Soc. Gruppo Fsi interessate, Regione Molise e Comune di Termoli che preveda lo sviluppo di uno studio di fattibilità delle alternative progettuali finalizzato alla “Sistemazione del Nodo ferroviario di Termoli” per consentire l’unitario sviluppo del tessuto urbano della città di Termoli e il contenimento acustico, per la migliore fruizione delle popolazioni interessate; prescrizione n. 30: Individuare, in sede di studio di fattibilità di cui al Protocollo da sottoscrivere a seguito dell'Approvazione del progetto definitivo, anche possibili soluzioni di riallocazione della stazione ferroviaria di Termoli al di fuori del nucleo cittadino assicurando alla stessa una migliore sistemazione in termini urbanistici, di edilizia, di accessibilità e fruibilità anche commerciale e favorendo lo sviluppo di un sistema intermodale di trasporti in ambito regionale ed interregionale per lo scambio e il transito delle merci sia dalla zona industriale di Termoli che dal porto di Termoli; prescrizione n.33: Sottoscrivere, a seguito dell'approvazione del Progetto definitivo del Raddoppio della tratta Termoli – Ripalta con emissione del relativo Provvedimento di Approvazione a cura del Commissario Straordinario nominato dal Governo, un Protocollo d'intesa tra Mims, Rfi/ Soc. Gruppo FSI interessate, Regione Molise e Comune di Termoli con il quale verranno definiti gli aspetti patrimoniali e gestionali degli assetti limitrofi alla stazione ferroviaria di Termoli, anche con riferimento a quelli già individuati con i precedenti Protocolli d’Intesa sottoscritti, sia in termini di sviluppo degli stessi sia rispetto dell’attuale utilizzo degli stessi da parte dell’amministrazione comunale. Il protocollo involge una questione di preminente interesse del Comune di Termoli, attendendo alla questione del nodo di Termoli e lo schema di protocollo è stato ritenuto conforme alle richieste del Comune e, per l’effetto, è stato approvato.