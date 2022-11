"Destinazione Molise", stazioni e autogrill promuovono la regione che "esiste"

CAMPOBASSO. La 'destinazione Molise' di cui parlavamo all'indomani del nostro insediamento é oggi reale, definita, appetibile, unica. Abbiamo investito tanto in termini di promozione del nostro meraviglioso territorio, lo stiamo facendo ancora di più in questi giorni. La risposta dei turisti è notevole e il nostro orgoglio, oggi, si riflette in quello di tanti molisani che vivono fuori e che sono fieri della visibilità che abbiamo conquistato".

Lo ha detto il Presidente Donato Toma questa mattina durante la conferenza stampa indetta per illustrare contenuti e sviluppi della Campagna di promozione nazionale della Regione Molise. Insieme con il Presidente hanno presenziato all'incontro l'assessore al Turismo e alla Cultura Vincenzo Cotugno, il dottor Vincenzo Citarella di Grandi Stazioni Retail e il dottor Giuseppe De Dominicis, referente della società che ha curato il progetto sulla rete Autostrade per l'Italia.

"Spot sui diversi canali della tv di Stato, cartellonistica diffusa sulle autostrade, info point innovativi nelle stazioni ferroviarie, videowall e tanto altro: siamo ovunque in Italia, pronti a sorprendere i turisti per un'esperienza che, a detta di tutti, risulta essere speciale - ha proseguito Toma - Dalla politica dei piccoli passi quando con l'assessore Cotugno abbiamo cominciato a lavorare sulle strategie che ci avrebbero dovuto tirare fuori dal triste primato di regione meno conosciuta, e per questo poco apprezzata, in Italia, siamo arrivati a questa massiccia campagna promozionale, la più grande di sempre per la regione, che porterà nuove visite e benefici al territorio molisano, un'operazione che coinvolgerà anche i turisti non italiani che attraversano gli snodi ferroviari e autostradali del nostro Paese.

"Il Molise c'è e si fa sentire. Siamo presenti in una quantità enorme di autogrill e stazioni autostradali, siamo nelle stazioni ferroviarie di 13 grandi città. Gli spot sulle reti Rai fanno il resto. E lo fanno bene visto che, nei 7 giorni programmati per la campagna tv di novembre, sono stati registrati circa 35 milioni i contatti lordi.

"Siamo convinti che gli sforzi fatti finora porteranno in futuro benefici ancora più chiari e concreti" ha concluso il Presidente della Regione.

