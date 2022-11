Comunità energetiche, il Majorana fa sul serio

TERMOLI. L’Istituto Tecnico “E. Majorana” di Termoli, dopo il convegno dello scorso 15 novembre sul tema delle comunità energetiche, continua il lavoro iniziato lanciando il sito web.

Obiettivo del sito è quello di permettere a tutti i cittadini di seguire le varie fasi di sviluppo del progetto della comunità energetica informandosi ed esprimendo la propria opinione in merito. In tal modo si vuole sottolineare la dimensione comunitaria del progetto che vede gli studenti ed i cittadini protagonisti di un cambiamento che ha l’obiettivo non solo di razionalizzare i consumi, ma anche di promuovere un approccio alla questione energetica più sostenibile ed orientato al rispetto della natura.

Il sito sarà quindi lo strumento attraverso il quale la comunità energetica si racconterà evidenziando, oltre agli aspetti narrativi e qualitativi, anche i dati tecnici e quantitativi permettendo la condivisione, seppur virtuale, tra gli attori del progetto nella speranza di riuscire a coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini. prof. Paolo Marinucci