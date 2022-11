Ritorna lo screening mammografico al Consultorio Asrem

TERMOLI. Il ritorno alla normalità anche in ambito sanitario è progressivo, dopo gli anni caratterizzati dalla pandemia da Covid.

Cambiano le regole d'ingaggio per avversare l'emergenza sanitaria e tornano anche le attività che erano state sospese negli ultimi anni, come lo screening oncologico al seno al Consultorio Asrem di via del Molinello, a Termoli. Una finestra di prevenzione riservata alle donne di età compresa dai 50 ai 69 anni.

Dal 1 al 21 dicembre 2022, presso il Consultorio familiare dell' Asrem di Termoli in via del Molinello, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, potranno sottoporsi alla mammografia tutte le donne residenti a Termoli di età compresa tra 50 e 69 anni che non abbiano mai effettuato nel programma di screening organizzato regionale una mammografia oppure, in caso contrario, che l’ultima indagine diagnostica risalga ad almeno due anni fa.