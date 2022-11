Riforma del contenzioso tributario, esperti a confronto

TERMOLI. La riforma del contenzioso tributario, effetti sugli accertamenti. Appuntamento di grande attualità organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Larino per il giorno 25.11.2022 alle ore 14:45, presso la sala convegni dell’Hotel Meridiano, in Termoli sul Lungomare Cristoforo Colombo.

Il convegno è patrocinato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso, Isernia e Vasto.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività istituzionali che promuove formazione, specializzazione e aggiornamento continuo. L’incontro, evidenzia il Presidente dell’ODCEC di Larino Dott. Nicola Buri, ha l’obiettivo di “illustrare le problematiche in materia di riforma del contenzioso tributario relativamente alle nuove disposizioni su”:

l’onere della prova e le conseguenze sulle varie forme di accertamento relative a società a ristretta base, sull’antieconomicità, sulle indagini finanziarie, società di comodo etc;

prova dell’inerenza e del sostenimento dei costi;

prova testimoniale: il regime previgente, le limitazioni, criticità e opportunità;

nuove disposizioni del reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale;

definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione;

sospensiva cautelare e premialità dei contribuenti provvisti di bollino di affidabilità fiscale;

criticità, vuoti di tutela, effetti sui conteziosi pendenti e profili di incompatibilità, relativi al divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo alla luce della sentenza di Cassazione a sezioni unite n. 26283 del 06.09.2022.

Parteciperà all’evento, in primis in qualità di collega, il Dott. Donato Toma, Presidente della Regione Molise. Un’occasione questa per rivolgere un saluto affettuoso a tutti i partecipanti.

I lavori inizieranno con i saluti del Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Dott. Elbano de Nuccio. Introdurrà i lavori il Consigliere Nazionale con delega al Contenzioso, Dott.ssa Rosa D’Angiolella. Relatori sul tema il Dott. Dario Deotto e il Dott. Luigi Lovecchio, dello studio Deotto Lovecchio & Partners.

Seguirà dibattito finale.

La partecipazione al convegno è gratuita ed è valida ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.