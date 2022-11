Precari Covid, sulla proroga dei contratti Romagnuolo scrive a Toma

CAMPOBASSO. Una nota direttamente al Presidente del Molise Donato Toma, quella inviata dalla Consigliera Regionale, Aida Romagnuolo, al fine di sollecitare interventi urgenti per prorogare i contratti ai cosiddetti precari Covid.

“A dicembre, infatti – ha ricordato Romagnolo - scadranno i contratti a tutti quei sanitari assunti durante l’emergenza epidemiologica e che in questi anni, con dedizione e professionalità, hanno portato avanti il loro lavoro supportando le strutture ospedaliere molisane. Non mi stancherò mai di ripetere – ha continuato la consigliera regionale – che si tratta di padri e madri di famiglia, molto spesso monoreddito.

Figure che, data la nota carenza di personale nella rete sanitaria del territorio, andrebbero a coprire vuoti storici. L’obiettivo resta quello della stabilizzazione, ma nel contempo è fondamentale procedere alla proroga dei contratti in scadenza ed è dovere delle massime istituzioni competenti sul territorio intervenire in questa direzione, non abbandonando nessuno”.