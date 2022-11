Contro le violenze di genere, il dibattito con gli allievi Carabinieri

CAMPOBASSO. Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza verso le donne: convegno alla Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza verso le donne, si è tenuto presso l’Aula Magna della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso “E. Frate” un convegno con il quale l’Arma dei Carabinieri ha fornito il proprio contributo umano e professionale verso questo fenomeno, al fine di diffondere con sempre maggiore fermezza la cultura della non violenza nei confronti delle donne, purtroppo ancora troppo spesso vittime indifese. L’evento che ha attirato in particolar modo l’attenzione dei circa 500 allievi Carabinieri frequentatori del 141° corso formativo, tra cui circa 90 ragazze, ha visto la partecipazione delle maggiori autorità civili e militari della Regione.

Diversi gli interventi dei qualificati relatori ad iniziare dal primo dirigente Valeria Moffa, che in veste di direttore della Scuola Allievi della Polizia di Stato del capoluogo ha parlato in particolare della “donna indivisa”.

Apprezzati anche i successivi interventi del Luogotenente Ernesto Centonza referente della rete nazionale di monitoraggio sulla violenza di genere che ha esposto le procedure operative previste in caso di attivazione del codice rosso e del Sostituto Procuratore della Repubblica di Campobasso – Viviana Di Palma che ha intrattenuto i presenti sugli aspetti giuridici, sulle tecniche di indagine nonché sugli strumenti di tutela della persona offesa.

Ruolo centrale del dibattito è stata la trattazione del risvolto psicologico delle violenze subite dalle donne, affrontato dal Tenente, psicologa e psicoterapeuta, Antonella Petrella, autrice tra l’altro anche di una toccante poesia intitolata “cara donna” recitata al termine dell’evento da un allievo carabiniere accompagnato da un sottofondo musicale. Il convegno è stato moderato dal direttore dell'Infermeria Presidiaria della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, Ten. Col. Tonino Tarantino.

