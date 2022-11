Elvira Antonelli si insedia come Procuratore a Larino

Elvira Antonelli, nuova procuratrice della Repubblica a Larino

LARINO. Entrava nelle aule del Tribunale da bambina, al seguito del padre, noto avvocato. Ora da magistrato è lei a guidare la Procura di Larino.

Affollata e sentita cerimonia di insediamento, nella mattinata di oggi per la dottoressa Elvira Antonelli, che assieme alle pm Marianna Meo e Ilaria Toncini e al contributo della magistratura onoraria, porterà avanti le funzioni di giurisdizione.

Il presidente del Tribunale, Michele Russo, ha accolto la richiesta formale di insediamento ai vertici dell'ufficio requirente, davanti a colleghi giudici, avvocati, personale amministrativo e forze dell'ordine.

Un momento di ripartenza per la Procura dopo l'avvicendamento disposto dal Csm.

Il presidente Russo ha sottolineato come Larino non soffra meno la carenza in organico che si avverte un po' ovunque, un Tribunale di frontiera quello che fa da argine a territori da cui proviene una criminalità pericolosa.

La Antonelli, che ha mostrato parimenti emozione e soddisfazione, ha aggiunto che diventando magistrato un "8 marzo" e insediandosi oggi, nella Giornata contro la violenza sulle donne, sente la necessità di dare un contributo particolare contro le violenze di genere e per questo attiverà anche delle iniziative particolari.

La parola con cui ha contraddistinto il rapporto con tutte le anime del mondo giudiziario è quello del rispetto, e un applauso scrosciante l'ha accolta al termine del suo intervento, assieme a un mazzo di fiori, il primo di tanto a dire il vero poi arrivati a personalizzare la scrivania al quinto piano del Palazzo di Giustizia, dove ci ha ricevuti per la sua prima intervista.

