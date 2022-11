Missione umanitaria per i bimbi ucraini, in viaggio un altro carico di beni

Il carico per i bimbi ucraini: l'intervista a padre Enzo Ronzitti

TERMOLI. Sono trascorsi ormai 9 mesi dall’avvio del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell’invasione russa, e continua anche l’azione solidale che parte dal nostro territorio.

Amministrazione comunale di Termoli, fedeli della comunità parrocchiale di San Pietro, i volontari dell’associazione Arca, ieri mattina sono partiti alla volta di Chorzow, la città gemellata della Polonia, per l’ennesima missione umanitaria, destinata ai tanti bimbi ucraini accolti nella località che non dista molto dal confine con la terra martoriata dalla guerra.

Una raccolta mirata al materiale didattico e altri generi di prima necessità, a buon fine grazie alla “macchina” messa in moto da padre Enzo Ronzitti.

Partito il mezzo colmo di merce, guidato da uno dei volontari Arca, Gianfranco Orlando, e supportato per dare il cambio da Nicola Pietrantonio impiegato del comune. Lungo viaggio che terminerà oggi pomeriggio.





La delegazione, che sarà guidata dal sindaco di Termoli Francesco Roberti e padre Enzo Ronzitti, parte oggi da Bari in aereo e si fermerà quattro giorni a Chorzow.





Un’opera di grande sensibilità dove Termoli non si è mai fatta trovare impreparata, quando si tratta di aiutare soprattutto persone indifese e innocenti come appunto sono i bambini che nulla hanno a che fare con la follia dei grandi, non è ammissibile voltarsi dall’altra parte ed allora che la buona stella visto che ci stiamo avvicinando al Natale guidi questi nostri uomini in un cammino sereno e che portino piccoli frammenti di gioia a coloro che negli ultimi mesi hanno solo conosciuto violenza, lacrime e molta stupidità umana.

Galleria fotografica