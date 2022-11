"No al femminicidio e alla violenza di genere", il flash mob a Termoli

sab 26 novembre 2022

TERMOLI. Alla fine del Terzo corso, nella piazzetta che si collega alla scalinata del Folklore, sorge un momento contro la violenza sulle donne e non c’è luogo migliore, a Termoli, per manifestare contro questo fenomeno che non accenna a scemare, purtroppo.

Il rosso è il colore del sangue, che lo contraddistingue, come il Codice varato dal legislatore, e nella giornata internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne, ieri sera, venerdì 25 novembre, è andato in scena un flash mob partecipato da associazioni, istituzioni e gente comune: "Re-member - affinché non accada mai più". Una manifestazione che ha visto coreografie della scuola di ballo "New Free Dance".





Tante testimonianze e contributi istituzionali, come quelli dell’assessore alle Politiche sociali, Silvana Ciciola, della delegazione parlamentare di Fratelli d’Italia, composta da Elisabetta Lancellotta e Costanzo Della Porta.

Non ha fatto mancato il proprio intervento Luciano Paduano; la professoressa Fernanda Pugliese ha recitato un passo della Divina Commedia, così come ha preso il microfono la presidente della sezione Fidapa Esmeralda Pettine, divulgando un messaggio contro la violenza di genere sulle donne, poi rappresentanti di quartiere, maestre che hanno letto alcuni pensieri sull’argomento dei loro alunni.





Il senatore Della Porta ha informato i presenti che le nuove norme sono state al vaglio della commissione di cui è componente e lui stesso ne è tra i primi firmatari; la deputata Lancellotta ha ribadito che lo sport è un veicolo efficiente per combattere ogni tipo di violenza, di razzismo e di omofobia.

Galleria fotografica