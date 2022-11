Termoli-Florida, sbocciano le opportunità con l'Atlantic University di Boca Raton

TERMOLI. Non vogliamo dirlo, ma sul gemellaggio che ha compiuto 4 anni pochi giorni fa, tra le città di Termoli e Pompano Beach, al netto del periodo neutralizzato a causa della pandemia, sembrano crederci più gli americani che i nostri concittadini. Eppure è una chance notevole quella di mettersi in relazione con la Florida, tra gli Stati più ambiti e peraltro meta anche di diversi molisani e tantissimi italiani.

Chi mantiene le fila dei rapporti è sicuramente il consigliere comunale Francesco Rinaldi e grazie a lui riusciamo a interagire con chi sta dall’altra parte dell’oceano Atlantico, sulla costa Est, come la professoressa Ilaria Serra, della Florida Atlantic University di Boca Raton, località limitrofa a Pompano Beach e nota anche per ospitare un torneo di tennis femminile del circuito Wta.

La professoressa promuove e propone una relazione da Sister Cities.

«Termoli rafforza le relazioni con la Florida Atlantic University, iniziate con la sorellanza (Sister City) firmata con la città di Pompano Beach grazie a Tony Phillips, discendente di molisani residente in Florida, e continuata grazie all’interessamento del consigliere Francesco Rinaldi.

La prossima settimana una termolese Doc, Michela Giuliano, incontrerà studenti e amici della Florida Atlantic University per parlare della tradizione delle calzature artigianali create a in centro Italia, dopo il documentario di Luca Guadagnino “Salvatore”.

Continuano inoltre le possibilità aperte dalla Florida Atlantic University agli studenti italiani per continuare gli studi in Florida con piena borsa di studio. I laureati con laurea triennale in Lettere o Lingue con buona conoscenza del l’inglese, possono conseguire un Master in Letteratura Comparata, con borsa di studio e con possibilità di stipendio.

Inoltre chi ha già conseguito un Master può fare domanda per il dottorato in Studi Comparati alle stesse condizioni.

Galleria fotografica