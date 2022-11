Giornata mondiale dell'olivo, Malorni: «Tra i più potenti alleati dell’Ambiente e del pianeta»

TERMOLI. Presidente e vicepresidente dell'associazione nazionale Città dell'Olio celebrano oggi la Giornata mondiale dell'olivo:

“Oggi con l’Unesco celebriamo l’olivo, la pianta simbolo di pace che fa bene all’ambiente.

Ma vogliamo anche fare di più rinnovare l’impegno delle Città dell’Olio nello stimolare il Governo a combattere l’abbandono dei terreni agricoli, salvaguardare il paesaggio olivicolo e la sua straordinaria biodiversità, porre fine al dissesto idrogeologico, investire sull’agricoltura sociale, produrre olio Evo di qualità alimento nutraceutico fondamentale per la salute e il benessere”, le parole di Michele Sonnessa, presidente delle Città dell'Olio.

Questo il contributo di Nicola Malorni, vicepresidente nazionale: «Il suo genoma, composto nella sua forma diploide da 46 cromosomi (2n=46), contiene l’informazione per 56.349 geni potenzialmente codificanti per 79.910 proteine.

Un elevato numero di cromosomi, di molto superiore a quello di altre specie arboree, deriva da eventi di duplicazione genomica occorsi durante la sua lunghissima evoluzione.

Principe della dieta mediterranea, detiene il primato assoluto per innumerevoli proprietà benefiche per la salute dell'uomo. Quello ottenuto dalle olive è infatti un olio ricco di acidi grassi sani e di micronutrienti, in particolare di antiossidanti come i composti fenolici e la vitamina E.

Tra i più potenti alleati dell’Ambiente e del pianeta, l’Olivo favorisce la mitigazione del cambiamento climatico attraverso la fissazione della CO2 atmosferica. L’olivo è la più grande coltura legnosa del mondo ed è il più potente fissativo di CO2 artificiale esistente, risultando in grado di assorbire 2 chili di CO2 al giorno, sei volte maggiore della quercia.

Simbolo di Albero della Vita, diffuso da 6.000 anni nei territori bagnati dal Mar mediterraneo, è presente da migliaia di anni nei testi sacri dell’Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo.

In Italia, a partire dal 2019 acquista un ruolo centrale in azioni di promozione del benessere attraverso interventi di Olivocultura sociale, a partire da esperienze pionieristiche della cooperativa sociale Kairos in seno all’Associazione Nazionale delle Città dell'Olio».