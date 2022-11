Casa di riposo "Achille Morrone", il Comune non conferma l'autorizzazione

LARINO. Nonostante il Tribunale del Riesame abbia annullato l’ordinanza cautelare a carico dei nove operatori della casa di riposo “Achille Morrone”, nell’ambito dell’inchiesta con cui la Procura di Larino ha indagato 16 persone, con le accuse di maltrattamenti, sequestro di persona ed esercizio abusivo della professione, l’amministrazione comunale di Palazzo Ducale – com’era emerso nei primi giorni seguenti al blitz della Guardia di Finanza nella struttura, per notificare gli atti giudiziari – ha negato l’autorizzazione al funzionamento del plesso di via Lualdi. È avvenuto nell’ambito delle verifiche con cadenza triennale sul mantenimento dei requisiti, avvalendosi dell’ufficio tecnico, dell’Asrem e del servizio sociale.

Se per l’Asrem si confermava il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento (nel maggio scorso) e stessa cosa per il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, lo scorso 13 ottobre, a seguito della verifica della documentazione tecnica, sul mantenimento dei requisiti strutturali della Casa di Riposo “Achille Morrone”; dirimente è stata la relazione dell’Assistente Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino, acquisita al protocollo dell’ente il 14.10.2022, da cui si evince la mancanza della figura professionale dell’Assistente Sociale, necessaria ai sensi dell’art.18 del Regolamento regionale n.1/2015.

Il 17 ottobre scorso è partita la diffida alla Fondazione “Achille Morrone” a provvedere, nel termine perentorio di 15 giorni, a regolarizzare la propria posizione garantendo la presenza della figura dell’Assistente Sociale. Regolarizzazione che non è pervenuta entro il termine del 26 ottobre, che in pari data l’amministrazione la sospensione dell’attività della Casa di riposo e il conseguente trasferimento di tutti gli ospiti. L’amministrazione ha ritenuto, pertanto, non confermare l’autorizzazione al funzionamento della Fondazione Achille Morrone; prendendo atto della sospensione dell’attività della Casa di riposo a seguito di una indagine giudiziaria; prendendo atto altresì, che la sospensione dell’attività, qualora si protragga per più di sei mesi consecutivi, comporta la decadenza dell’autorizzazione al funzionamento.