Movimento agricolo molisano riunito a Palata, verso la rete di imprese sul territorio

PALATA. In attesa che il mondo politico di centrodestra, che ora governa ai vari livelli, prenda in mano le istanze del mondo agricolo, il Mam, che ne rappresenta un movimento regionale autonomo rispetto alla filiera associativa, non sta a guardare. Lunedì scorso, il presidente Antonio Di Rocco ha riunito a Palata la base dei coltivatori, al locale Kantry Rood-Palata, per un incontro con rappresentanti della società Pubblyword di Roma, che ha illustrato tutte le agevolazioni che interessano il mondo agricolo (come rete di imprese, formazione imprenditori, fondi europei).

Una iniziativa che ha fatto emergere la volontà di costituire una rete d'imprese per lo sviluppo economico del territorio molisano e delle imprese che ne fanno parte, oltre all'accesso alla finanza agevolata che sia la rete che le stesse imprese possono ottenere.

